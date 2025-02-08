Путин может встретиться с Трампом с пропагандистской целью и чтобы озвучить ультиматум, а не чтобы искать компромисс.

У Москвы сегодня крайне мало стимулов для сворачивания агрессии против Украины, наоборот Владимир Путин может чувствовать себя близким к военной победе. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на опрошенных экспертов.

Издание отмечает, что российские войска "стабильно продвигаются" на фронте, российская экономика до сих пор не потерпела краха, а развязанные репрессии против инакомыслия исключают внутреннее давление, которое бы могло побудить Путина прекратить войну.

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заметил, что Путин мыслит "системно", тогда как Трамп стремится к "быстрым" решениям, действуя как бизнесмен. Именно поэтому этим двум, вероятно, так и не удастся договориться, пишет AP. Наоборот Путин будет и дальше медленно двигаться в сторону укрепления военной позиции РФ и ослабления политической воли как Киева, так и Запада.

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Борис Бондарев, бывший российский дипломат в Женеве, который оставил свою должность после российского вторжения в Украину, предположил, что Путин надеется дождаться момента, когда Трампу "надоест" тема войны в Украине и он переключит внимание на другие вопросы.

Бывший посол Великобритании в России Лори Бристоу отмечает, что даже вступление россиян в переговоры все равно не будет означать готовность к реальному компромиссу. По его словам, переговорная стратегия России выглядит так: "Что мое, то мое. А то, что ваше - это предмет переговоров".

Бондарев соглашается с этим мнением и отмечает, что для Путина переговоры являются просто средством получить без боя все, что он хочет. Дипломат считает "странным", что западные лидеры до сих пор не понимают тактику Кремля. По его мнению, Путин, скорее всего, охотно встретится с Трампом, поскольку такая встреча покажет Россию как глобальную силу, но Кремль мало что предложит со своей стороны.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, украинский президент тоже выражает сомнения, что кремлевский диктатор Путин готов к переговорам. По мнению Зеленского, Кремль готовится к продолжению войны, и не только против Украины.

Скорого прекращения боевых действий в Украине не советует ждать и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. По его убеждению, война на истощение продлится минимум несколько месяцев.

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