Сейчас такой законопроект еще не принят.

Румыния может сбивать беспилотники, которые незаконно нарушают воздушное пространство страны, исходя из уровня угрозы и рисков для жизни людей и имущества. Об этом говорится в законопроекте, который опубликовало Министерство обороны, передает Reuters.

Законопроект, который был вынесен на общественное обсуждение в понедельник, устанавливает конкретные условия, при которых Румыния может проводить контроль над своим воздушным пространством как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных средств.

Проект получит окончательное одобрение после того, как правительство примет соответствующий закон.

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"На уровне Европейского Союза продолжаются усилия по унифицированному подходу к беспилотным летательным аппаратам, а также по установлению мер для противодействия рискам. Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для использования в военных целях, продолжают создавать серьезные риски на границе Украины и вблизи пограничной зоны Румынии", - говорится в законопроекте.

Согласно законопроекту, пилотируемые самолеты, которые залетают без разрешения, могут быть уничтожены только в том случае, если они будут атаковать или агрессивно отреагируют на перехват.

В то же время беспилотники могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Однако уничтожение является крайней мерой. Также системы партнеров, которые находятся в Румынии, тоже могут участвовать в любых действиях в соответствии с договорами о коллективной обороне со странами-членами НАТО и ЕС.

Российские БпЛА на территории РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Румынии нашли обломки российского дрона. Как стало известно, в тот день оккупанты атаковали гражданские объекты и портовую инфраструктуру Украины, вблизи границы с Румынией.

В то же время генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, почему Польша и Румыния не сбивают на своей территории российские БпЛА. По его словам, причина в том, что российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы, которую Запад не может показать.

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