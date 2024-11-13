В случае "легких травм" выплата составит сумму, эквивалентную 42 тысячам гривен.

В России уменьшили выплаты военным, которые получили "легкие ранения" или "другие легкие травмы". В частности, правительство РФ утвердило постановление о размерах единовременных выплат отдельным категориям лиц в зависимости от тяжести увечий, сообщают СМИ страны-агрессора. Соответствующий указ "О единовременной выплате отдельным категориям лиц" 13 ноября подписал российский правитель Владимир Путин.

Согласно документу, военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, полагается единовременная выплата в 3 млн рублей (около 1 миллиона 267 тысяч гривен - УНИАН), а тем, кто получил легкие ранения - миллион рублей (422 тысячи гривен).

В случае других травм выплата составит 100 тысяч рублей (чуть больше 42 тысяч гривен).

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В то же время Радио Свобода напоминает, что до сих пор в России единовременную выплату в 3 млн рублей платили военнослужащим за любое ранение, независимо от его тяжести.

Экономические проблемы в России

Ранее УНИАН писал, закончатся ли у РФ деньги на войну. Так, Кремль тушит пожар в экономике за счет Фонда национального благосостояния. Именно из-за него РФ все еще способна продолжать войну.

При этом деньги из Фонда закончатся уже в 2025 году, и это по подсчетам самих россиян.

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