В Европе боятся, что разногласия с Трампом по Украине могут сорвать саммит НАТО в июле.

Предложение Дональда Трампа признать российскую аннексию Крыма вызвало в Европе опасения относительно растущего раскола со США. Как пишет Financial Times, это поставило европейские столицы перед мучительным выбором: продолжать поддерживать Киев или встать на сторону Вашингтона.

"Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу одностороннего проекта соглашения администрации Трампа подвергнут испытанию двусторонние отношения США с Лондоном, Берлином и другими столицами, подорвут трансатлантическую безопасность и могут сорвать саммит НАТО в конце июня", - говорится в статье.

По словам чиновников, участвовавших в обсуждении, до предложения США чиновники НАТО пытались сгладить внутренние разногласия по поводу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит лидеров альянса в Гааге будет посвящен расходам на оборону, а не войне.

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Однако предложенная сделка и возможность того, что США могут отказаться от переговоров, обвинить Киев и нормализовать отношения с Москвой, могут привести к размолвке между лидерами НАТО.

"Основной вопрос саммита - это то, где мы находимся по Украине", - сказал один из западных дипломатов.

Как отмечает FT, надежды Европы на участие в переговорах по Украине были разрушены, когда госсекретарь США Марко Рубио отказался от встречи в Лондоне в среду с украинскими и европейскими чиновниками, а специальный посланник Трампа Стив Виткофф предпочел нанести свой четвертый визит в Кремль.

"Худшим вариантом будет, если [США] не смогут договориться между Украиной и Россией, и все это будет навязано Украине. Вот тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

При єтом европейские столицы, пытаются найти компромисс с администрацией Трампа по будущим обязательствам США в области европейской безопасности и торговой сделки, чтобы избежать полномасштабной тарифной войны, которая может серьезно повлиять на их экономику, и опасаются, что Вашингтон может использовать этот вопрос в качестве рычага в этих дискуссиях.

При этом директор программы по США в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро отмечает, что европейцы всегда были "в слабом положении, чтобы противостоять США", и по этой причине они пытались избежать этого".

"Если американцы уйдут, то европейцы просто не смогут быть едины по Украине. Американцы были источником единства по Украине", - отметил он.

США и война в Украине

Как писал Bloomberg, Украина и ЕС хотят получить заверения в том, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить пространство для переговоров по окончательному мирному соглашению.

Также после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна выйдет из переговоров, если мирное соглашение с РФ не будет достигнуто, в Британии заявили, что Украина должна самостоятельно решать свое будущее и заверили, что никогда не уйдут от Украины.

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