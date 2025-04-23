Европейцы хотят сначала прекращения огня и гарантий безопасности, прежде чем обсуждать территории.

Украина и европейские государства хотят получить заверения в том, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить пространство для переговоров по окончательному мирному соглашению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Они также хотят быть уверены, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить достаточно укомплектованную и оснащенную армию", - сказано в статье.

Отмечается, что это последняя попытка повлиять на переговоры, которые оставили Европу под давлением, поскольку Вашингтон настаивает на соглашении с президентом РФ Владимиром Путиным и пытается навязать Киеву жесткие условия.

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"Европейцы встревожены тем, что в спешке с прекращением боевых действий шансы могут все больше складываться против Киева. Хотя Украина заявила, что готова согласиться на безусловное прекращение огня, Россия предпочитает, чтобы переговоры были сосредоточены на окончательных условиях соглашения", - пишет Bloomberg.

По их мнению, тревожным событием для Киева стало то, что переговоры в Лондоне между высшими должностными лицами США, Украины и крупных европейских держав были понижены до уровня встреч технического уровня после того, как госсекретарь США Марко Рубио отложил свой визит. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который также должен был принять участие, вместо этого отправился в Москву после того, как уже трижды посетил Путина с момента инаугурации.

"Мирный план" Трампа

США представили "мирный план" по завершению войны в Украине, который включает признание США Крыма как части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, оккупированными после вторжения 2022 года.

Источник, близкий к украинскому правительству, сказал изданию Axios, что Киев считает это предложение крайне предвзятым по отношению к России.

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