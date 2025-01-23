Генсек Альянса отказался обсуждать контуры любой возможной будущей сделки по прекращению войны, заявив, что лучше всего сосредоточиться на максимальном усилении Украины.

Давление президента США Дональда Трампа на Россию, направленное на прекращение развязанной ею войны против Украины, - правильная стратегия. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Bloomberg.

"Это путь вперед", - сказал он.

При этом Рютте отказался обсуждать контуры любой возможной будущей сделки по прекращению войны, заявив, что лучше всего сосредоточиться на максимальном усилении Украины. Генсек НАТО подчеркнул, что это не просто конфликт между Россией и Украиной или Россией и Европой:

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"Это геополитическая проблема из-за Северной Кореи, Китая, Ирана, и именно поэтому нам нужно заключить хорошую сделку. Хорошая сделка означает, что Путин не будет хлопать в ладоши с Ким Чен Ыном, Си Цзиньпином и муллами в Иране".

Трамп пригрозил России санкциями

Напомним, 22 января президент США Дональд Трамп опубликовал призыв к России быстро закончить войну. При этом он акцентировал, что, если сделка не будет заключена в ближайшее время, у него "не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам".

"Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это легким путем или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку". Больше не должно быть потеряно ни одной жизни", - отметил Трамп.

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