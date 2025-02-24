Германия будет и в дальнейшем "мощным партнером" Украины и Европы, заверил Штайнмайер.

Партнеры Украины должны сделать все возможное, чтобы страну не заставили заключить плохое соглашение о мире, заявил Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом он сказал во время выступления на саммите "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве с участием ряда иностранных лидеров.

Он отметил, что немцы не забыли, что произошло 3 года назад, когда началась широкомасштабная война в Украине.

"Никто с открытыми глазами и открытым сердцем не может отрицать правду - именно Россия начала эту войну. Именно Россия отправила танки на Украину 3 года назад. Именно Россия хочет уничтожить Украину и угрожает свободной демократической Европе", - сказал Штайнмайер.

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Федеральный президент Германии отметил, что в течение последних нескольких недель Россия, возможно, получила какую-то возможность "что-то передать" в Белом Доме, но легитимности она при этом не получила и ничего из того, что они делала противоправного, не стало соответствующим закону.

"Действительно ли кто-то может подумать, что какие-то разговоры или заявления могут каким-то образом нарушить нашу решимость? Как раз последние несколько недель усилили нашу решимость как европейцев более, чем это было раньше. Мы должны стоять за наши ценности, и за Украину... Мы должны сделать все возможное, чтобы мужество и жертва украинцев не были напрасными. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина достигла справедливого и долговременного мира. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украину не заставляли принять плохую сделку. Мир необходимо выиграть всем нам вместе. Это наша ответственность", - подчеркнул Штайнмайер.

Он добавил, что Европа уже стала крупнейшим поставщиком поддержки Украине - более 120 млрд евро уже предоставлено стране. Штайнмайер призвал:

"Поэтому давайте повысим нашу способность, особенно по линии военной помощи. Поскольку это наиболее важный момент для Европы с момента окончания Второй мировой войны".

По его словам, Германия будет оставаться "мощным партнером" Украины и Европы.

"Демократические лидеры Германии прекрасно понимают свою ответственность. Можете рассчитывать на Германию", - подчеркнул Штайнмайер.

Он также подчеркнул, кто бы что ни говорил, нет смысла проводить переговоры без Украины.

Выборы в Германии - детали

Как сообщал УНИАН, в Германии состоялись внеочередные выборы в Бундестаг и согласно предварительным данным, побеждает Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцом.

Перед выборами лидер ХДС озвучивал заявления в поддержку Украины. В частности он не возражал, чтобы Германия поставляла Украине ракеты Taurus с согласия всех европейских партнеров. Также он заявлял, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ.

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