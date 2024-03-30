По словам канцлера Германии, "мир без свободы означает угнетение".

По случаю Пасхальных праздников канцлер ФРГ Олаф Шольц еще раз подтвердил поддержку его страной Украины и обосновал это интересами безопасности Германии. Об этом сообщает Die Welt.

"Мир без свободы означает угнетение. Нет мира без справедливости", - сказал канцлер.

Шольц напомнил об условиях справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

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"Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - столько, сколько это необходимо. Мы все стремимся к более мирному миру. Люди на Ближнем Востоке и в Украине также не хотели ничего, кроме мира", - подчеркнул немецкий политик.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины является "также для нас, для нашей безопасности".

"В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на центральном принципе: границы нельзя перемещать силой. Никогда снова. Россия Владимира Путина нарушила этот принцип", - акцентировал Шольц.

Олаф Шольц - последние заявления

На днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ряд стран, включая Украину, обсуждают, как сесть за стол переговоров. По его словам, война в Украине закончится, когда Россия выведет войска.

Как сказал политик, кроме решительной поддержки Украины, для него остается важным одно - не допустить эскалации войны - то есть войны между Россией и НАТО.

Ранее в этом месяце Шольц анонсировал использование активов РФ и создание коалиции дальнобойной артиллерии. По его словам, западные страны будут использовать замороженные активы России для финансовой поддержки Киева.

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