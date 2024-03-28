При этом немецкий канцлер подчеркнул, что война в Украине закончится, когда Россия выведет войска.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал, что посреднические инициативы по ведению переговоров относительно мира в Украине есть постоянно.

В интервью Märkische Allgemeine Zeitung, он привел пример, что сразу после нападения РФ и Украина вели прямые переговоры, однако они провалились. Канцлер объяснил, что это произошло из-за того, что Кремль использовал их только как предлог, чтобы прикрыть переброску войск на Донбас для крупного наступления.

"Затем раскрылись массовые убийства в Буче и Ирпене - невероятные преступления против прав человека, совершенные российскими вооруженными силами против гражданского населения. Это лишило переговоры всякой основы", - подчеркнул Шольц.

Также он напомнил, что за время войны были переговоры и по зерновому коридору и по безопасности на Запорожской АЭС или об обмене пленными.

"Ряд стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путину просто нужно прекратить свою варварскую кампанию и вывести войска", - заявил канцлер Германии.

Комментируя поставку Украине ракет Taurus, Шольц отметил, что как глава правительства, он должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе. "Помимо решительной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны – то есть войны между Россией и НАТО. Мы также не будем отправлять в Украину своих солдат. И при каждой поставке оружия мы тщательно рассматриваем, что это означает в данном контексте. Вот почему я решил так, как решил", - объяснил ситуацию Шольц.

При этом он сказал, что Германия поддерживает Украину оружием и боеприпасами больше, чем любая другая страна Европы. "Только на это мы тратим более 28 млрд евро. Больше, чем во многих других странах вместе взятых. И мы будем делать это столько, сколько потребуется. Это показывает Путину, что ему не следует просто ждать, пока все остальные откажутся от своей поддержки", - подытожил Шольц.

Вероятные переговоры с Россией

Власти Украины уже давно отвергли идею переговоров с РФ поскольку это означало бы капитуляцию. Однако мировые лидеры время от времени выступают с призывами провести мирные переговоры. Так, в начале марта Папа Римский Франциск сделал резонансное заявление о войне в Украине, сказав, что "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Украинская сторона резко ответила на слова понтифика. Владимир Зеленский подчеркнул, что главарь РФ Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы вести переговоры, а паузой на поле боя воспользуется, чтобы усилить оккупационные войска РФ.

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