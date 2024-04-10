Американский президент сделал слишком мало для поддержки даже тогда, когда у него были для этого все возможности.

Действующий президент США Джо Байден в значительной степени тоже несет ответственность за острую нехватку оружия у ВСУ, которая прямо сейчас сказывается на ситуации в войне. Об этом пишет аналитик Центра стратегических и международных исследований (США) Элиот Коэн в публикации для авторитетного общественно-политического журнала The Atlantic.

Автор отмечает, что в начале третьего года войны ситуация для Украины складывается "не очень хорошо": российские армии медленно продвигаются вперед, а российские дроны и ракеты уничтожают украинскую энергетику и другую гражданскую инфраструктуру. "Украинцы уступают не потому, что не хотят воевать, а потому, что им не хватает фугасов, необходимых для этого. Дальше будет хуже", - говорится в статье.

Отмечается, что "коалиция злоумышленников" в лице России, Ирана, КНДР и Китая работает все теснее над тем, чтобы уничтожить Украину. И несмотря на огромные потери и неспособность наладить производство современной бронетехники, Россия уже почувствовала, что "ход битвы меняется в ее пользу".

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Аналитик отмечает, что решающее значение для Украины имеет судьба новой программы американской военной помощи, которая застряла в Конгрессе. При этом даже сами республиканцы признают, что некоторые их коллеги подверглись влиянию российской пропаганды.

"Стыд и позор, которые это означает, не могут быть стерты. Это навсегда запятнает тех, кто не хочет оказать помощь, и это справедливо. Но администрация Байдена несет собственную ответственность за эту ситуацию, ответственность, которая почти такая же тяжелая", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что Байден не имеет своего видения украинской победы и не пытается сотрудничать с Украиной, чтобы это видение разработать. Также он не сумел объяснить американскому народу, почему война в Украине настолько важна для США.

"Обещания администрации быть с Украиной сколько угодно - напрасны. Она неоднократно колебалась относительно поставок Украине современного оружия в необходимом количестве и с необходимой скоростью, тем самым потеряв прекрасную возможность первого контрнаступления Украины летом и осенью 2022 года", - отмечает автор.

В публикации также подвергнута критике "прохладная оппозиция" Белого дома к украинской кампании глубоких ударов по территории России.

Проблемы с западной помощью Украине

Как писал УНИАН, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель раскритиковал Европу за нежелание помогать Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС в целом имеют 100 систем Patriot, но не способны выделить Украине хотя бы несколько из них.

Также мы рассказывали, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить Дональда Трампа разблокировать $60 млрд американской военной помощи Украине. Во время визита в США ему даже не позволили встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который теоретически мог бы поставить этот пакет на голосование.

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