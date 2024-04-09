Он призвал увеличивать инвестиции в оборону, ведь ЕС не может полагаться на США.

Европа должна готовиться к потенциальной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не фантазия".

Как пишет Financial Times, об этом предупредил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в своей речи в Брюсселе. Он отметил, что "Россия угрожает Европе" как из-за войны в Украине, так и из-за гибридных атак на страны-члены ЕС.

"Вокруг нас, бесспорно, нависает война. Обычная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантастикой", - сказал Боррель.

Это первый раз, когда Боррель настолько открыто заговорил о вероятности прямого столкновения с РФ.

Европейские страны, которые сократили расходы на оборону в течение десятилетий после окончания холодной войны, увеличили инвестиции в мощности оборонной промышленности, пытаясь увеличить поставки в Украину и перевооружить собственные силы.

Но нужны были дополнительные инвестиции, учитывая, что ситуация с безопасностью в Европе была "экзистенциальным кризисом", сказал Боррель.

"Нам нужен новый механизм межбюджетного финансирования... Зонтик США, на который мы полагались со времен холодной войны, может быть открытым не все время. Возможно, в зависимости от того, кто правит Вашингтоном, мы не можем полагаться на защиту Америки. В рамках альянса приоритеты отдельных членов могут меняться", - добавил он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин в пятый раз пришел к власти, а Дональд Трамп претендует на пост президента США. Европе нужна смена мышления в опасном мире после 25 лет недостаточного инвестирования в оборону.

Военные расходы в Европе в этом году должны вырасти на 33 миллиарда долларов. В частности, туристическая Греция увеличила расходы на оборону почти до 4% валового внутреннего продукта в 2022 году.

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