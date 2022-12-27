Россия вышла из числа цивилизованных стран и потребуется много времени, чтобы вернуться к диалогу.

Россия больше не входит в число цивилизованных стран, поэтому нормальных отношений с Западом у нее не будет десятки лет. Об этом заявила глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман в интервью изданию RND.

"Россия вышла из числа цивилизованных государств, а Владимир Путин – военный преступник, террорист, массовый убийца", – заявила депутат.

Штрак-Циммерман подчеркнула, что большинство рядовых россиян поддерживает действия Кремля и вторжение в Украину. Также она отметила, что военные преступления на украинских территориях тоже совершают простые российские солдаты.

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"Не обремененных, нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями. Политическая система в России полностью выродилась и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений, если Россия изменится, будет снова начать говорить друг с другом", – заявила немецкий депутат.

Военные преступления России в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения в Украину российские солдаты начали совершать военные преступления. Если поначалу было известно в основном об обстрелах гражданских объектов, то после освобождения захваченных территорий Киевской области стало известно также о пытках и внесудебных казнях гражданского населения.

Кроме того, преступлением считается и сам факт вооруженной агрессии против Украины, где главными фигурантами является военно-политическое руководство РФ.

В настоящее время украинские правоохранители совместно с иностранными специалистами собирают улики для будущего международного трибунала. По некоторым отдельным эпизодам военных преступлений уже вынесены приговоры украинскими судами.

Между тем официальная позиция России состоит в том, что никаких военных преступлений в Украине российские солдаты никогда не совершали.

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