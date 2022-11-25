Он получил 10 лет лишения свободы.

В Украине к 10 годам лишения свободы приговорили российского военнослужащего, который издевался над мирными людьми и угрожал им расстрелом.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора. В суде доказано, что мужчина отбирал у местных жителей мобильные телефоны и сбережения. Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

"К 10 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который во время оккупации армией государства-агрессора села Старый Быков жестоко обращался с его жителями", - говорится в сообщении.

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Россиянин требовал у людей данные о расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, угрожая им расстрелом.

Когда он не получил от них информации, то закрыл одну из женщин в погребе. Она провела два дня со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами без воды и еды. При этом российский военнослужащий постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием.

Приговоры российским военным в Украине

Ранее сообщалось, что командира танка армии Российской Федерации, который принимал участие в попытках захвата Чернигова, приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы.

12 лет заключения получил российский танкист по прозвищу "Фил", который обстреливал гражданских в Мариуполе. Установлено, что он произвел не менее 20 выстрелов по многоэтажкам.

Ранее в Украине был приговорен к пожизненному заключению российский военный Вадим Шишимарин. Он убил мирного жителя Сумской области. Позже суд смягчил приговор, назначив ему 15 лет заключения.

Также в Одессе к 15 годам заключения осудили гранатометчика "ДНР", который в 2014 году присоединился к террористической организации.

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