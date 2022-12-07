Народный депутат от "Слуги народа" Забуранная отметила колоссальный интерес к вопросу трибунала.

Нардеп от "Слуги народа" Леся Забуранная поделилась подробностями визита украинской делегации в Вашингтон (США). По ее словам, они провели ряд важных встреч по будущему спецтрибуналу для российских преступников.

Как написала народная избранница в своем Facebook, на встречах обсуждали такую идею и ее реализацию с Департаментом юстиции, на которой присутствовал Брюс Шварц, заместитель советника Генерального прокурора США, а также советники команды, занимающейся расследованиями военных преступлений.

Так, украинские политики встретились с командой Госдепа, членами Комитета Сената по юридическим вопросам, членами Комитета Сената по вопросам международных отношений.

Видео дня

"В Палате представителей поделились проектом спецтрибунала с сопредседателем Хельсинкской комиссии США Конгрессменом Стивом Кохином. Встретились с Конгрессменом Биллом Кингтингом, автором резолюции Палаты представителей с призывом к президенту Байдена поддержать Украину в желании наказать высшее руководство РФ за преступление агрессии против Украины", — сказала она.

Она выразила надежду, что эта резолюция будет принята в новом созыве Конгресса в начале нового года.

"И конечно же, мы не могли обойти вниманием нашу сильную украинскую диаспору в Вашингтоне. В Украинском доме сегодня доложили о целях и результатах работы делегации нашим прекрасным представителям Украины в США", — добавила нардеп.

А в завершение дня, продолжила народная избранница, состоялась продуктивная встреча с настоящим другом Украины – конгрессвумен Марси Каптур.

Забуранная отметила колоссальный интерес к вопросу трибунала. По ее словам, фактически каждый из собеседников согласился с необходимостью создать механизм для привлечения к ответственности руководства РФ, которое своим приказом о вторжении дало согласие на совершение десятков тысяч военных преступлений.

"Это показывает, что суд над Путиным и его ближайшими соратниками для обеспечения справедливости является универсальной потребностью как парламентариев и чиновников, так и гражданского общества", — подытожила она.

Вас також можуть зацікавити новини: