Союзники хотят, чтобы Европа сделала "еще больший шаг вперед".

Руководство НАТО планирует уменьшить роль США в поддержке Украины после выборов нового главы Белого дома. Об этом говорится в материале CNN, которое ссылается на слова высокопоставленного чиновника Альянса.

По его словам, в НАТО не ожидают, что США будут продолжать брать на себя непомерное бремя в поддержке Украины.

"Генеральный секретарь (НАТО Марк Рютте - УНИАН) хочет видеть НАТО лидером в сфере помощи по вопросам безопасности, а не один союзник брал на себя эту роль", - сказал собеседник издания.

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По данным СМИ, во время закрытой встречи со своими коллегами в четверг в НАТО министр обороны США Ллойд Остин говорил о предстоящих выборах в ответ на вопросы об этом от союзников и о том, как это может повлиять на помощь Украине. При этом он отметил, что не может предсказать будущее, но в Конгрессе все еще есть двухпартийная поддержка Украины. Поэтому в Альянсе призывают Европу увеличить усилия:

"Европа должна активизироваться еще больше".

Автор статьи отмечает, что неопределенность относительно будущей роли США в значительной степени побудила НАТО консолидировать полномочия по подготовке украинских войск и оказанию военной помощи, давая Европе больше контроля, если США решат замедлить или прекратить помощь Украине при администрации Трампа.

"Но этот механизм, известный как помощь НАТО в области безопасности и обучения для Украины, еще не полностью заработал и не заработает еще несколько месяцев", - заявил другой официальный представитель НАТО.

Помощь США Украине - последние новости

Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине. В частности, украинские военные получат боеприпасы для ракетных комплексов NASAMS.

Также ВСУ получат средства противовоздушной обороны, вооружение класса "воздух-земля", бронированные машины и противотанковые средства.

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