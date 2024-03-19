По его словам, Турция всегда выступала за мирные инициативы.

Война России против Украины может распространиться "на регион", поэтому она должна прекратиться уже сейчас.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью CNN Turk. По его словам, Турция является одной из стран, которые "призывают к миру".

"Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя весь свой лидерский авторитет. Этот вопрос мне задают постоянно, как в США, так и на других встречах", - сказал Фидан.

Глава турецкого МИД также отметил, что конфликт превратился в войну на истощение, в которой обе стороны несут потери.

"Это сохраняет риск распространения. Мы обеспокоены этой ситуацией. Существует риск распространения войны на регион. Распространение начинается с языка, а затем переходит в действие", - подчеркнул дипломат.

Европа должна быть больше обеспокоена войной в Украине, чем Турция, добавил Фидан.

Мирные усилия Турции

Напомним, 8 марта украинский президент прибыл с официальным визитом в Стамбул. Там он посетил верфи, где строят корветы для украинских Военно-Морских сил.

Во время встречи Эрдоган заявил, что Турция готова принять мирный саммит по войне в Украине, но с приглашением Москвы. Владимир Зеленский ответил, что Украина хочет добиться справедливого мира, поэтому сначала план должны разработать цивилизованные страны.

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирный процесс по войне в Украине не будет функциональным без России. Он анонсировал визит к Путину.

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