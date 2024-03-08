Ему дали имя "Гетман Иван Выговский".

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя гетмана Ивана Выговского корвету класса "Ada" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет "Гетман Иван Выговский", - говорится в Указе президента №150/2024.

Отмечается, что это делается с целью восстановления исторических традиций национального войска и увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского.

Президент посмотрел на строительство этого корвета в ходе визита на верфь в Стамбуле, где он находится с визитом. Также он поблагодарил оборонные компании Турции и Украины, которые работают над возвращением мира.

Что известно о корветах класса "Ada":

Контракт с Турцией на строительство двух корветов был заключен еще осенью 2021 года. Через год на воду спустили первый корвет, который получил имя "Гетман Иван Мазепа".

Киль "Гетмана Ивана Выговского" заложили летом. Известно, что корвет вооружат зенитным ракетным комлпексом MICA VL, пушками калибра 76 и 35 мм, противокорабельными крылатыми ракетами (8 пусковых установок) и торпедами Murene 90 Impact.

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