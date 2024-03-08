Запланирована встреча с президентом Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится с визитом в Турции, где у него запланирован ряд встреч.

В пятницу, 8 марта, самолет с украинским лидером и его делегацией приземлился в аэропорту имени Ататюрка, пишет информационное агентство Anadolu. Их встретили турецкие официальные лица.

На сегодня запланирована встреча украинского президента с Реджепом Эрдоганом. Они обсудят отношения между странами, ход полномасштабной войны в Украине и "ситуацию, касающуюся продолжения действия Соглашения о зерновом коридоре и поиска долгосрочного мира".

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Что известно о визите Зеленского в Турцию:

Вчера в пресс-службе Эрдогана анонсировали визит украинского лидера в страну. Сообщалось, что в ходе встречи президенты обсудят российско-украинскую войну, "зерновую сделку" и перспективы мира.

В Офисе президента Украины рассказали, что также запланированы переговоры об организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море и освобождении украинцев, которые находятся в российском плену.

Также сообщалось, что Зеленский встретится с представителями оборонных компаний Турции и посмотрит верфи, где строят корветы для Военно-Морских сил Украины.

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