Турецкий президент говорит, что они будут принимать диктатора после выборов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирный процесс по войне в Украине не будет функциональным без России.

"Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими черноморскими соседями. На прошлой неделе мы принимали президента Украины Зеленского, а после выборов (местные выборы 31 марта - УНИАН) будем принимать президента России Путина. Мы работаем над тем, чтобы торговля зерном осуществлялась безопасно", - цитирует его газета Hürriyet.

В том же выступлении Эрдоган обвинил Израиль в превращении сектора Газа "в тюрьму под открытым небом", а также назвал страну "убийцей и фашистом". "32 тысячи наших братьев погибли в результате израильских атак, которые продолжаются уже 5 месяцев в секторе Газа и на оккупированных территориях. Ранения получили также 73 тысячи палестинцев", - заявил турецкий президент.

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Визит Зеленского в Турцию: что известно

Напомним, 8 марта украинский президент прибыл с официальным визитом в Стамбул. Там он посетил верфи, где строят корветы для украинских Военно-Морских сил.

Во время встречи Эрдоган заявил, что Турция готова принять мирный саммит по войне в Украине, но с приглашением Москвы. Владимир Зеленский ответил, что Украина хочет добиться справедливого мира, поэтому сначала план должны разработать цивилизованные страны.

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