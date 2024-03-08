Как отмечает Владимир Зеленский, инаугурационный глобальный саммит должен состояться в Швейцарии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести мирный саммит с участием РФ для прекращения войны, а президент Украины Владимир Зеленский ответил, что первый глобальный саммит состоится в Швейцарии без РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Эрдоган рассказал, что подробно обсудил с Зеленским события, связанные с войной, и изложил свою точку зрения.

"Мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и независимость нашего стратегического партнера - Украины", - заверил Эрдоган.

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По его словам, война вызывает рост негативных воздействий в региональном и глобальном плане, и прежде всего, на Украину.

"Не были предприняты дипломатические шаги для стола переговоров, который мы сформировали в Стамбуле в марте 2022 года для установления мира", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что с самого начала Турция делает вклад для завершения войны на основе переговоров.

"Мы готовы принимать мирный саммит, к которому также будет привлечена Россия", - подчеркнул Эрдоган.

Также президент Турции сказал, что сегодня с Зеленским они обменялись мнениями относительно стабильности Черного моря, в частности относительно экспертных коридоров и безопасности судоходства. По его словам, Черноморская зерновая инициатива дала возможность доставить 33 млн тонн зерна тем странам, которые нуждаются в продовольствии.

"Если будет высказано намерение для обеспечения новых договоренностей между сторонами, мы, как и раньше, дадим всю возможную поддержку", - подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что большое значение имеет то, чтобы Украина в будущем стояла крепко на ногах в экономическом плане, а также был установлен устойчивый мир.

"В следующем периоде мы, с одной стороны, будем солидарными с Украиной, а с другой - будем продолжать нашу работу по завершению войны справедливым миром на основе переговоров", - заявил Эрдоган.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что сегодня много говорили о Формуле мира. "Я проинформировал господина президента по подготовке глобального саммита мира на уровне лидеров, который организуется в Швейцарии. Инаугурационный саммит мира. Очевидно, что особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира и в совместной работе мирового большинства для полной реализации Формулы мира", - подчеркнул Зеленский.

При этом, он рассказал о формате глобального саммита мира.

"Мы не видим представителей России на этом саммите. Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир. И именно справедливый для Украины. Поэтому, сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат, а уже потом - будут привлекать представителей России, именно тех, кто готов к справедливому миру", - констатирует Зеленский.

Переговоры по миру в Украине

Зеленский надеется, что первый саммит мира состоится этой весной. Он заявил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира.

Он подчеркнул, что инициатива может идти только от Украины, и впервые украинская сторона предложила Формулу мира в Индонезии в ноябре 2022 года на саммите, который Зеленский называет G-19, а не G-20. Формула состоит из 10 пунктов, среди которых речь идет о "восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка", "освобождении всех пленных и депортированных людей", "выводе российских войск и прекращении боевых действий".

В то же время, Зеленский хочет, чтобы второй саммит мира состоялся не на европейском континенте.

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