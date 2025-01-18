Глава американской разведки готовится покинуть пост с приходом новой администрации в Белый дом.

Никто никогда не будет называть директора ЦРУ Уильяма Бернса "Диким Биллом" - это прозвище Уильяма Донована, который возглавлял OSS, жестокого предшественника агентства, во время Второй мировой войны. Но скромный Бернс отважно руководил силами ЦРУ в Украине с момента вторжения России почти три года назад. Об этом для The Washington Post пишет международный обозреватель Дэвид Игнатиус.

Он отмечает, что последний раз встречался с Бернсом в конце декабря, когда Бернс только что вернулся из своего 14-го визита в Украину. Обычно его поездки являются тайными, но на этот раз президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором они пожимают руки перед украинским флагом.

"За всю эту войну у нас было много встреч, и я очень благодарен ему за помощь. Мы не разглашаем секретов, но поддерживаем связь", - написал Зеленский.

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Автор отмечает, что война в Украине во многом была войной Бернса, больше, чем для любого другого американского чиновника. Так, в конце 2021 года он предупреждал Киев и мир, что россияне уходят, поделившись чрезвычайно чувствительными разведданными США.

"Его офицеры ЦРУ остались на месте после начала российского вторжения и после того, как американские дипломаты и военный персонал покинули (Украину). Они были на фронте почти три года, обмениваясь разведданными, чтобы помочь Украине бороться с российскими захватчиками", - говорится в статье.

По словам Игнатиуса, на более глубоком уровне Бернс был заблокирован в разведывательной дуэли с правителем России Владимиром Путиным, с которым знаком около 20 лет, ведь долгое время был послом США в Москве. В 2007 году Бернс телеграфировал в Белый дом, что Путин - "император, который не совсем одет".

В своих мемуарах 2019 года "The Back Channel" он памятно описал российского лидера: "Запугивающая аура Путина часто оспаривается его контролируемыми манерами, модулированным тоном и уверенным взглядом. Он немного сутулится и выглядит, от этого всего его стошнит, если его не заинтересует эта тема, ... и будет резким или задиристым, если будет чувствовать давление:

Возможно, Бернсу суждено было встретиться с Путиным на поле боя в Украине. ... Сейчас он видит мало шансов на то, что Путин готов к любой сделке, которая не является капитуляцией Украины".

Автор отмечает, что высокий, седовласый, неумолимо скромный, Бернс был чрезвычайным директором ЦРУ. Он был карьерным дипломатом, его часто описывают как лучшего офицера Государственного департамента своего поколения. При этом он мог сделать выражение "серый человек" гламурным и казаться обезоруживающе откровенным, не сказав ничего, заслуживающего внимания.

"Бернс в нашем разговоре акцентировал внимание на Украине. Он сказал, что так часто бывал там отчасти потому, что хотел увидеть своих коллег на местах. Каждый раз он ехал 12 часов поездом из Польши и обратно. Он встречался с Зеленским и его генералами и командирами разведки в Киеве, а затем часто ездил на передовую, чтобы встретиться с офицерами ЦРУ", - рассказывает обозреватель.

Он также напомнил слова директора ЦРУ, сказанные им в прошлом году в Конгрессе: "Я думаю, что Путин, и я слышал, как он говорил это много раз в прошлом, считает, что Украина не является настоящей страной, что она слабая и разделенная. И то, что сделали украинцы, продемонстрировало, что настоящие страны дают отпор".

"Шпионские романы часто затрагивают вопросы лояльности. В течение четырех лет работы в ЦРУ Бернс был непоколебимым руководителем секретной службы Америки, оказывающей помощь Украине на местах. На фронте он стоял на стороне Украины и собственных командиров. Глава этой истории о предательстве, если она произойдет, состоится после того, как Бернс покинет свой кабинет на седьмом этаже", - резюмирует Игнатиус.

Заявления Уильяма Бернса

В сентябре 2024 года директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, когда была угроза применения Путиным ядерного оружия. По его словам, такой момент произошел осенью 2022 года.

Бернс призвал не пренебрегать рисками эскалации, но и не дать Кремлю запугивать себя.

Также он назвал Путина "хулиганом" и рассказал, как однажды поддался на ядерные угрозы Кремля. Как сказал Бернс, Путин "будет продолжать время от времени бряцать оружием".

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