Президент РФ будет "очень обеспокоен" тем, чтобы не выглядеть поддающимся американскому давлению.

Российский диктатор Владимир Путин реагирует только на жесткую силу. Он остановится только тогда, когда "ударится о кирпичную стену".

Такое заявление сделал в интервью Sky News бывший сотрудник разведки МИ-6 Кристофер Стил. По его мнению, пока Путин остается у власти, долговременный мир маловероятен. К тому же, правитель Кремля не признает, что Украина существует как независимое государство, считает он.

"Это реальная проблема, с которой мы сталкиваемся", – добавил Стил.

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Президент РФ неоднократно говорил о том, что перемирию должны предшествовать окончательные переговоры, "поэтому для него это неправильный путь". Кроме того, сейчас Путин считает, что РФ имеет преимущество на поле боя.

Стил отметил, что Путин будет "очень обеспокоен" тем, чтобы не выглядеть поддающимся американскому давлению – особенно со стороны президента Трампа.

Говоря о том, как США могут наказать Россию, экс-сотрудник Ми-6 отметил, что с экономической точки зрения единственным способом стало бы сокращение экспорта российской нефти. Однако такой шаг привел бы к росту инфляции по всему миру.

"Единственное, на что они, возможно, могли бы обратить внимание, – это увеличение военной подготовки и поставок в Украину. Это могло бы оказать давление на Путина. Но в целом я думаю, что Путин будет играть в эту игру разумно, будет играть долго, будет дразниться, выдвигать условия, не будет настолько глупым, чтобы отказаться от соглашения, но сделает так, что его будет достаточно сложно соблюдать", – констатировал он.

Мирное урегулирование войны в Украине

NBC News пишет, что спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога исключили из переговорного процесса по Украине. Сделали это по требованию Кремля из-за его "слишком проукраинской позиции".

Тем временем руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина выступает против замораживания войны с Россией. По его словам, здесь позиции Киева и американских партнеров полностью совпадают – в США против "Минска-3".

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