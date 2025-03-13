Этого требовали в Кремле.

Спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлогга исключили из мирных переговоров.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя администрации Трампа и чиновника из РФ. По данным журналистов, Келлогга отстранили по требованию Кремля из-за его "слишком проукраинской позиции".

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг "заметно отсутствовал" на двух недавних саммитах в Саудовской Аравии (с Россией и с Украиной), хотя эти переговоры входят в его компетенцию.

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"Келлогг – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – заявил собеседник NBC News.

Тот факт, что в России не хотели привлекать Келлогга к переговорному процессу, подтвердил и неназванный представитель американской администрации.

В то же время в офисе Келлогга не ответили на просьбу прокомментировать, почему он не участвовал в переговорах и просила ли Россия, чтобы он не участвовал в них.

Переговоры по войне: вы могли это пропустить

Российский диктатор Владимир Путин по состоянию на сейчас фактически готовит отказ от предложения США о 30-дневном прекращении огня в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, правитель РФ боится прямо сказать об этом американскому президенту Дональду Трампу.

Тем временем CBS News сообщает, что администрация Трампа ужесточает санкции против России. Это происходит на фоне того, как в Вашингтоне пытаются убедить Москву согласиться на предложенное 30-дневное прекращение огня в войне РФ против Украины.

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