Такую позицию Украины поддержала и американская сторона.

Украина выступает против замораживания войны с Россией. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал в эфире телемарафона.

"Мы очень четко говорили о том, что мы не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и здесь наши позиции с американскими партнерами полностью совпадают. Они также против замораживания конфликта, они против так называемого "Минска-3". Или каких-то договоренностей как Будапештский меморандум. Все они, к сожалению, не сработали. Все это осознают. Все сделали свои выводы", - сказал Ермак.

Он также отметил роль Европы в переговорном процессе между Украиной и Россией при участии США.

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"Эта встреча, я считаю, очень успешная встреча. Но это только начало. И перед нами большая работа. Главное, что Украина не в одиночестве, Украина с партнерами. Также с нашими европейскими партнерами мы на постоянной связи. Мы информируем их что происходит", - добавил Ермак.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне на идею прекращения огня на 30 дней отреагировал Путин. Он заявил, что Россия не против временного прекращения боевых действий. Но только при условии, что "это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса".

Уже на заявление кремлевского диктатора отреагировал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что заявление Путина было "многообещающее, но не полное". По словам Трампа, сейчас представитель США Стив Уиткофф ведет серьезные разговоры в Москве.