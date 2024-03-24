Ракета пробыла на территории Польши 39 секунд.

Во время сегодняшнего массированного обстрела Украины одна из крылатых ракет нарушила воздушное пространство Польши. Это произошло в 4:23.

"Произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальней авиации Российской Федерации. Целями ударов были города Западной Украины", - сообщили в Минобороны Польши в соцсети Х (бывший Twitter).

Как отмечается, ракета вошла в польское пространство вблизи города Осердов Люблинского воеводства и пробыла там 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары.

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"Сегодня ночью были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Среди прочего была активизирована польская и союзническая авиация. Польская армия осуществляет постоянный мониторинг ситуации на территории Украины и находится в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", - говорится в сообщении.

Ракетный обстрел 24 марта

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты снова атаковали Украину. Враг осуществил пуски ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Для этого в небо подняли 14 самолетов.

Среди целей второй раз за четыре дня оказалась столица - Киев. Противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски состоялись из района Энгельса, Саратовской области.

Силы и средства ПВО над Киевом и в районе столицы поразили десяток российских ракет.

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