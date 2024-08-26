На польской территории начали поисковую операцию.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и в Польшу из нашей страны залетал "неопознанный воздушный объект" во время массированного российского комбинированного удара, осуществленного в понедельник, 26 августа.

В польское воздушное пространство, вероятно, попал беспилотник, и его не скомандовали сбить из-за погодных условий, приводит корреспондент "Укринформа" сведения Операционного командующего Вооруженных сил Польши Мацея Клиша, которые тот раскрыл во время конференции. "Судя по характеристикам, объект не является ни гиперзвуковой, ни баллистической или управляемой ракетой", - отметил он.

Клиш добавил, что "неопознанный объект" залетел в Польшу возле города Червоноград Львовской области в 07:43 по Киеву и исчез на польской территории примерно в 25 километрах. "В связи с погодными условиями, я не смог дать команду на его сбивание из-за невозможности соблюдения процедур, то есть так называемого визуального подтверждения уничтожения объекта", - объяснил Клиш.

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По его словам, потом "объект" с радаров исчез, и его визуально не подтвердила польская и союзная авиация, поиски продолжаются. Начата поисковая операция в городско-сельской гмине Тышовце, которая находится в восточной части Польши, на территории Томашевского уезда Люблинского воеводства.

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Президент Владимир Зеленский сказал, что РФ 26 августа нанесла по украинской земле один из самых массированных ударов - противник применил около 100 дронов типа "Шахед" и более 100 различных ракет.

Под ударом врага оказались 15 украинских регионов. Противники целились в энергетические объекты. В частности, в Киевской и Львовской областях в результате удара есть проблемы с электроснабжением. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готовит ответ россиянам на массированный удар.

Стоит отметить, что ранее - 24 марта, во время российского удара по нашей земле одна из крылатых ракет государства-агрессора залетела в Польшу.

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