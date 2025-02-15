Ван И отверг возможность того, что Китай для давления на Россию сократит импорт российского газа.

Министр иностранных дел Китая приветствовал переговоры между США и Россией, направленные на урегулирование войны в Украине.

Как пишет The Financial Times, он подчеркнул, что европейские страны также должны быть вовлечены в этот процесс.

"Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира, особенно если США придут к общему пониманию с Россией", - заявил Ван И.

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По его словам, эта война происходит на европейской земле и "Европа должна играть важную роль в урегулировании конфликта".

Отвечая на вопрос о возможном сокращении импорта российского газа как способе усилить давление на Москву, Ван И отметил, что Пекин в первую очередь должен руководствоваться интересами своих граждан. Он добавил:

"Если Китай перестанет покупать газ у России, где еще он сможет закупать такое же количество газа? Мы должны нести ответственность перед своим народом".

Переговоры с РФ - последние новости

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Кэллогг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин должны провести прямые переговоры.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сказал, что он и вице-президент США Дж. Д. Вэнс согласились с тем, что Владимир Зеленский должен участвовать в любых мирных переговорах по прекращению войны с Россией.

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