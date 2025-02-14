В то же время пока непонятно, как сближение США и России повлияют на отношения Пекина и Москвы.

Китай "рад", что президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин говорят о прекращении войны в Украине, пишет Bloomberg.

"И Россия, и США являются крупными влиятельными странами", - заявил спикер МИД Китая Го Цзякунь в четверг на регулярном пресс-брифинге в Пекине. "Китай рад усиленному общению и диалогу между Россией и США".

Трамп ошеломил европейских лидеров, проведя телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить возможные переговоры о прекращении войны. Это противоречит давней политике США, которая предусматривает, что никакие решения не могут приниматься без Киева за столом переговоров. Также это может свидетельствовать об изменении позиции Вашингтона по поддержке территориальной целостности Украины и ее стремления к вступлению в НАТО.

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Несмотря на то, что Китай положительно отреагировал на эту инициативу, непонятно, как возможное сближение США и России может повлиять на отношения между Пекином и Москвой. Президент Си Цзиньпин и Владимир Путин в феврале 2022 года, за несколько дней до российского вторжения в Украину, провозгласили "безграничную" дружбу и совместно противостояли доминированию Вашингтона на мировой арене.

Китай, вероятно, воспринимает любую мирную инициативу США с определенной осторожностью. В частности, существуют опасения, что успешное прекращение конфликта позволит Вашингтону переориентировать свои ресурсы на Индийско-Тихоокеанский регион. В то же время собственные предложения Китая по урегулированию конфликта Запад встретил со скепсисом, в частности из-за дипломатической и экономической поддержки Москвы.

Команды с обеих сторон начнут переговоры немедленно, отметил Трамп, добавив, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии "в не слишком далеком будущем". Кроме того, в четверг республиканец выдвинул идею трехсторонней встречи с лидерами России и Китая, на которой страны могут договориться о сокращении оборонных расходов вдвое.

Пекин подтвердил свою позицию, что диалог является единственным "жизнеспособным" способом разрешения кризиса. "Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса, и будет поддерживать коммуникацию с соответствующими сторонами и играть конструктивную роль", - добавил Го.

Диалог Трамп-Путин

По словам американского президента Дональда Трампа, на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США, РФ и Украины. На ней не будет его самого или Путина, но речь идет о топ-чиновниках.

Трамп также говорил о встрече представителей США, Украины и РФ в Мюнхене 14 февраля. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин эту информацию опроверг.

Ранее американский лидер поддержал заявление главы Пентагона Пита Гегсета о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным сценарием. По словам Трампа, это "непрактично".

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