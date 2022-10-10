Медведева обвиняют по ст. 110 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета Безопасности РФ и бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Об этом сообщается в базе розыска Министерства внутренних дел Украины.

Медведева обвиняют по ст. 110 ч. 2 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, являющимся представителем власти). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с кофискацией имущества или без таковой.

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В базе розыска МВД указано, что Медведев пропал 1 марта 2022 года.

Война России против Украины: роль Медведева

С начала вторжения России в Украину Дмитрий Медведев активно поддерживает так называемую "спецоперацию". Он неоднократно угрожал Украине ударами по центрам принятия решений, а также применением ядерного оружия.

Как сообщал УНИАН, Медведев после взрыва Крымском мосту отметился очередным "сенсационным" заявлением. На этот раз он заявил, что подрыв переправы является "терактом, который осуществила Украина". По его мнению, ответом на этот "теракт" может быть только прямое уничтожение "террористов".

Ранее Медведев отмечал, что атака на Крымский мост будет "красной линией".

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