В европейские страны-члены Альянса направят 2400 американских солдат.

США решили усилить восточные границы НАТО. В эти регионы направят десантную дивизию, известную как "Клокочущие орлы".

Об этом сообщила Миссия США при НАТО в Twitter.

Отправление десантников происходит после соответствующего обещания министра обороны США Ллойда Остина. В Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию направят 2400 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии.

"Через 80 лет возвращается в Европу воздушно-десантная дивизия, известная как "Клокочущие орлы". Это происходит, чтобы защитить восточный фланг НАТО, успокоить наших союзников и сдержать наших противников", - отмечается в твите.

Как ранее сообщалось, нынешняя численность Сил быстрого реагирования НАТО в 40 тысяч военных к следующему году должна быть увеличена до более 300 тысяч военных.

Лидеры Альянса в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности НАТО, поскольку стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

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