Азербайджан пока не сообщал данных о потерях в рядах своих Вооруженных сил.

В Армении подтвердила гибель более 2,3 тысячи солдат во время войны в Нагорном Карабахе.

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По данным Минздрава Армении, на данный момент экспертизу прошли тела 2 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы, сообщает Deutsche Welle.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о 1 383 погибших.

Азербайджан, ссылаясь на цензуру военного времени, пока не сообщал данных о потерях в своих рядах.

Между тем Министерство обороны в Баку сообщило, что Азербайджан передал Армении несколько тел убитых солдат. В ведомстве уточнили, что речь идет о военнослужащих, погибших в боях за вновь отвоеванный Азербайджаном город Шуша.

Что этому предшествовало

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий, когда армия Азербайджана начала операцию по восстановлению контроля над этим регионом.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно достигнутой договоренности, подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Справка УНИАН

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек.

С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли "поясом безопасности".

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Автор: Виктория Токарева