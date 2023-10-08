Об оказании помощи могут объявить уже сегодня.

Вскоре президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The Guardian. По его словам, администрация президента готовится направить дополнительную военную помощь Израилю, чтобы обеспечить его всем необходимым для отражения атаки ХАМАС со стороны Газы.

Выступая в программе "О положении в стране" на CNN, Блинкен сказал, что о дополнительной помощи Израилю, вероятно, будет объявлено до конца дня.

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Нападение ХАМАС на Израиль: реакция Соединенных Штатов

Напомним, вчера американский президент Джой Байден заявил, что они никогда не откажут Израилю в поддержке и окажут помощь для самозащиты. В Вашингтоне осудили нападение ХАМАС на страну.

Впоследствии стало известно, что председатель сенатского комитета по международным отношениям Бен Кардин предложил принять закон, который позволит оказать необходимую Израилю помощь. В него может войти пополнение системы противоракетной обороны "Железный купол", а также дополнительное финансирование.

Сегодня в Штатах сообщили, что среди заложников в Газе есть граждане США.

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