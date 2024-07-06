Премьер-министр Венгрии не уточнил, куда именно планирует отправиться в следующий раз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует на следующей неделе осуществить еще несколько "неожиданных" визитов. Об этом он рассказал корреспонденту Die Weltwoche в самолете по дороге из Москвы после встречи с праваителем РФ Владимиром Путиным.

При этом Орбан не стал детализировать свои планы.

"Я проведу несколько встреч на следующей неделе, которые будут такими же неожиданными и все еще под очень сильным контролем. Только когда я приеду, все удивятся, что я все-таки там", - заинтриговал глава венгерского правительства. Видео дня

Он также ответил на критику из-за дружеских отношений с Путиным.

"Да, меня критикуют, что я друг Путина, но, на секунду, я друг венгров. Я друг мира. Это очень важно. Я друг мира. Причина, почему я веду переговоры с Путиным, - потому что я ищу кратчайший и быстрый путь, как остановить эту войну и достичь мира.

Он напомнил, что перед визитом в Москву посетил Киев.

"Та встреча готовилась совершенно тайно... А потом, когда это завершилось, тогда я начал организовывать встречу с Путиным. Вы можете себе представить организацию этой встречи через два дня? А ты делал это на трассе, возвращаясь из Киева в Будапешт? Нет, я отправил секретное сообщение министру иностранных дел, чтобы он что-то организовал. Потому что вы знаете, телекоммуникации полностью находятся под наблюдением других "больших парней", - рассказал Орбан.

Визит Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москве не представляет НАТО. Об этом во время пребывания главы венгерского правительства в столице РФ заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, Венгрия тоже соглашается, что Россия ответственна за войну, Россия является злоумышленником, и Россия может закончить эту войну сегодня путем прекращения нападения на Украину.

В украинском МИД также прокомментировали "миротворческий визит" Орбана к Путину. Там отметили, что поездка проходила без согласования с Киевом, что нарушает принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины".

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