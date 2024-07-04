Боевики сделали это в ответ на убийство одного из своих главарей.

В "Хезболле" заявили, что запустили более 200 ракет и "рой беспилотников", которые нацелены на позиции армии Израиля, ведь боевые действия между двумя сторонами становятся сильнее, пишет Bloomberg.

Известно, что такую группировку поддерживает Иран. "Хезболла" сообщила, что обстреляла цели на севере Израиля и на Голанских высотах, которые захватил Израиль. В группировке отметили, что это был ответ на убийство старшего командира Мохаммеда Насера на юге Ливана, которое произошло в среду.

В то же время израильские военные заявили о сиренах, которые звучат в северных районах страны и добавили, что наносят удары по пусковым установкам в Ливане.

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"Обе стороны обмениваются огнем с начала войны между Израилем и ХАМАС в Газе, причем "Хезболла" действует в знак солидарности с исламистской группировкой. "Хезболла", как и ХАМАС, признана США террористической организацией", - напомнили в материале.

Ликвидация высокопоставленного командира "Хезболлы" - что известно

Ранее Reuters сообщил, что израильские войска ударили по южным районам Ливана, убив одного из верховных командиров исламской террористической группировки "Хезболла" Мохаммеда Насера. Его считают командиром подразделения, которое ответственно за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.

Известно, что Насер имел тот же ранг и значение, что и Талеб Абдалла - верховный командир, который был ликвидирован в результате израильского удара в июне.

Израильские военные добавили, что Насер и Абдалла "были двумя самыми известными террористами "Хезболлы" на юге Ливана".

Также сообщалось, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на угрозы Ирана относительно "войны на уничтожение". По его словам, Израиль готов применить военную силу против Ливана, если "Хезболла" и дальше будет обстреливать территорию страны.

"Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль сполна ответит на атаки "Хезболлы" из Ливана. Мой ответ Ирану четкий: если "Хезболла" не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома", - подчеркнул он.

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