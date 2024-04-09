Вывод израильских войск из Газы вдохновит врагов еврейского государства.

Частичный вывод израильских войск из сектора Газа означает победу террора. Такое мнение высказал репортёр немецкого таблоида Bild Бьёрн Штрицель, работавший в Израиле и Газе после теракта 7 октября.

Он напомнил, что полгода назад палестинские террористы убили более 1000 евреев, ограбили, изнасиловали и похитили 250 заложников, которых вывезли в сектор Газа.

"Полгода спустя под давлением международного сообщества израильская армия объявила о выводе значительной части своих войск из Газы, и пропаганда ХАМАС отпраздновала это как победу – и это справедливо", – пишет Штрицель.

Видео дня

По его словам, "мир подарил ХАМАСу" временную победу, которая ещё больше воодушевит других врагов Израиля. Журналист подчеркивает, что изначальный расчет верхушки ХАМАС на то, что нужно продержаться всего несколько месяцев, оказался правильным.

"Несмотря на то, что ХАМАС потерял тысячи бойцов, почти все их боеспособные батальоны уничтожены, а большая часть инфраструктуры разрушена, ХАМАС остаётся победителем. Они по-прежнему управляют некоторыми частями сектора Газа, а их руководство, особенно верховные лидеры Яхья Синвар и Мохаммед Дейф, по-прежнему на свободе. И в их власти всё ещё почти 130 заложников", – констатирует журналист.

По мнению Штрицеля, оказав давление на Израиль, международное сообщество предоставило исламистам столь необходимую возможность перегруппироваться и обновить силы.

"Еврейское государство точно не развалится завтра. Через шесть месяцев после ужасного массового убийства евреев (...) остается горькое осознание: Израиль одинок в своей борьбе за существование", – резюмирует корреспондент Bild.

Ситуация в секторе Газа

Как писал УНИАН, полномасштабная военная операция Израиля в секторе Газа, ставшая ответом на кровавый теракт ХАМАСа 7 октября, привела к массовым жертвам и страданиям гражданского населения в палестинском анклаве. В секторе Газа разрушены или повреждены большинство зданий, ситуация с продовольствием близка к полномасштабному голоду. Официальные лица ООН еще в декабре охарактеризовали происходящее как "ад на земле".

Несмотря на гуманитарную катастрофу в секторе Газа, руководство группировки ХАМАС отказывается освобождать израильских заложников, что могло бы стать основой для прекращения активных боевых действий. Тем самым ХАМАС продлевает страдания палестинцев, о которых заботится на словах.

Не имея возможности повлиять на террористов ХАМАС, США несколько месяцев оказывали дипломатическое давление на Израиль, принуждая именно его пойти на деэскалацию и уступки террористам.

Вас также могут заинтересовать новости: