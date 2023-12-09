Газа наполовину разрушена, многие гражданские погибли. На этом фоне США трудно поддерживать союзника.

США теряют терпение в отношении действий Израиля в секторе Газа, где ежедневно погибает много гражданских. Об этом заявил британский военный аналитик Шон Белл в своей колонке для Sky News.

Он отметил, что Соединенные Штаты остались "несколько одинокой фигурой" на последнем заседании Совета Безопасности ООН, на котором они были единственной страной, наложившей вето на резолюцию о немедленном прекращении огня в конфликте Израиля и ХАМАС.

"Однако также очевидно, что США все больше испытывают дискомфорт от роста числа жертв среди гражданского населения, и они ждут, чтобы Израиль завершил свою военную активность к Рождеству", – говорит Шон Белл.

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При этом аналитик выражает сомнение, что Израиль действительно сможет справиться за такое ограниченное время. Сейчас в ЦАХАЛе утверждают, что с начала операции ликвидировали 5000 боевиков ХАМАС. Однако до начала этой войны у ХАМАСа было 25 000 боевиков.

"Таким образом, экстраполирование прогресса на сегодняшний день означает, что Израилю потребуется еще восемь месяцев, чтобы завершить свои военные цели", - говорит эксперт.

Шон Белл также подчеркивает, что в Секторе Газа уже повреждено или полностью разрушено около 60% зданий, тогда как основная военная инфраструктура ХАМАС расположена в разветвленной сети подземных туннелей, которые до сих пор не подверглись существенным разрушениям. На их уничтожение тоже нужно время, которого Израилю, похоже, не хватает.

Война в Секторе Газа - последние новости

Как писал УНИАН, накануне США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о гуманитарном прекращении огня в Секторе Газа в войне между Израилем и ХАМАС. За проект резолюции, внесенный ОАЭ, проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности. Великобритания воздержалась.

Однако одновременно Вашингтон постоянно посылает Израилю прямые и очевидные сигналы о том, что надо действовать осторожнее и лучше заботиться о безопасности гражданских палестинцев. Глава Пентагона Ллойд Остин прямо предупредил Израиль, что он может проиграть войну, если не будет считаться с безопасностью людей.

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