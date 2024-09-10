По словам главы Пентагона, такая временная мера поставит под угрозу оборонные программы страны.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что принятие шестимесячного временного законопроекта о расходах будет иметь широкомасштабные и разрушительные последствия для Министерства обороны. Об этом он написал в письме к главным членам Конгресса, передает Associated Press.

По его словам, принятие постоянной резолюции, которая ограничивает расходы на уровне 2024 года, вместо того, чтобы принять меры по предложенному бюджету на 2025 год, нанесет ущерб тысячам оборонных программ и повредит рекрутингу в армию, которая только начинает восстанавливаться после пандемии COVID-19.

"Просьба к министерству конкурировать с (Китаем), не говоря уже об урегулировании конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, находясь в условиях длительного кризиса, связывает нам руки за спиной, ожидая, что мы будем гибкими и ускорим прогресс", - отметил Остин в письме к лидерам комитетов по вопросам ассигнований Палаты представителей и Сената. Видео дня

В издании напомнили, что спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон назначил на эту неделю голосование по законопроекту, который продолжит финансировать федеральное правительство еще на шесть месяцев. Конгресс должен одобрить временный законопроект о расходах до конца бюджетного года, а именно 30 сентября, чтобы избежать закрытия правительства за несколько недель до того, как американцы пойдут на выборы и выберут следующего президента.

В то же время Остин заявил, что временная мера сократит расходы на оборону более чем на 6 млрд долларов по сравнению с предложением расходов на 2025 год. Также такое решение приведет к отсутствию средств, в которых нуждаются новые ключевые приоритеты.

"Согласно постоянной резолюции, новые проекты или программы не могут быть начаты. Остин заявил, что принятие временного законопроекта приостановит более 4,3 миллиарда долларов на научно-исследовательские проекты и задержит 135 новых военных жилых и строительных проектов общей стоимостью почти 10 миллиардов долларов", - отметили в AP.

Кроме того, такой законопроект замедлит прогресс в ряде важных ядерных, судостроительных, высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов и других программ вооружений.

В Пентагоне считают, что эти сокращения могут привести к прекращению выплаты бонусов призывникам, задержке подготовки Национальной гвардии и резервистов, ограничению летных часов и других тренировок для военных срочной службы. Также это может препятствовать замене оружия и другого оборудования, которое было изъято со складов Пентагона и отправлено в Украину.

В издании добавили, что, скорее всего, законопроект Джонсона не получит поддержки в контролируемом демократами Сенате, если он вообще дойдет до этого. Однако Конгресс должен принять какую-то временную меру до 30 сентября, чтобы избежать закрытия правительства.

США и Украина - последние новости

Ранее издание Forbes написало, что США отправили более 300 боевых машин M-2 Bradley, чтобы удержать элитную украинскую 47-ю механизированную бригаду в боевых действиях в течение 15 месяцев подряд. По информации журналистов, передача состоялась в июне 2023 года, когда украинские войска начали свое контрнаступление на юге, о котором так много объявляли.

В свою очередь в США прокомментировали информацию о передаче иранских баллистических ракет России. В частности представитель Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить Ирану "значительными последствиями".

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