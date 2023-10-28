Сражения в туннелях считают одними из самых трудных, и ситуацию осложняет пребывание в подземных лабиринтах заложников ХАМАС.

На протяжении лет боевики палестинской террористической группировки ХАМАС строили на территории сектора Газа большой лабиринт подземных туннелей. В них бойцы могут скрываться и хранить свой ракетный арсенал. Расчистка и уничтожение этих туннелей будет иметь решающее значение в том, сможет ли в конечном итоге Израиль уничтожить ХАМАС, говорится в материале AP.

Эксперты называют сражения в туннелях одними из самых сложных. При таких условиях враг может сам выбирать, где и когда начать бой, а также определить, когда и как он закончится.

"У [боевиков] было время подумать о том, где они собираются быть, и есть миллионы скрытых мест, в которых они могут скрываться. Они могут выбрать время для своего участия. Вы не сможете видеть их, но они могут видеть вас", – отмечает Джон Спенсер, майор армии США в отставке и руководитель отдела изучения городской войны в Институте современной войны в Вест-Пойнте.

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Ариэль Бернштейн, бывший израильский солдат, участвовавший в войне, описал предыдущие городские бои на севере Газы как смесь "засад, ловушек, укрытий, снайперов". Он упомянул, что туннели дезориентировали и создали сюрреалистический эффект и слепые зоны. Это позволяло бойцам ХАМАС возникать ниоткуда, чтобы атаковать.

"Как будто я боролся с призраками. Вы их не видите", – говорил он.

Масштабы и опасность туннелей ХАМАС

Площадь самого сектора Газа составляет всего 360 квадратных километров. Однак Егиех Синвар, политический лидер ХАМАС, заявлял, что у боевиков такое количество туннелей, что они тянутися на сотни километров.

"Они начали говорить, что уничтожили 100 километров туннелей ХАМАС. Я говорю вам, что туннели, которые у нас есть в Секторе Газа, простираются более чем на 500 километров. Даже если они говорят правду, они уничтожили только 20% туннелей", – заявил Синвар после кровавой 11-дневной войны с Израилем в 2021 году.

В прошлом Израиль бомбил ХАМАС с воздуха. Также использовал взрывчатку для разрушения туннелей. Но для вытеснения ХАМАС нужно расчистить эти туннели полностью. По оценкам экспертов, последние удары Израиля по Газе убили более 7300 человек, но нанесли лишь ограниченный ущерб подземной сети туннелей.

Аналитический центр Soufan Center прогнозирует, что расчистка туннелей будет "медленным, методичным процессом". Вероятно, Израиль будет полагаться на роботов и разведчиков с целью обнаружить все туннели.

Ситуацию осложняет то, что во время штурма израильской территории 7 октября боевики ХАМАС взяли около 200 человек в заложники. И поместили их в свои туннели.

"Учитывая методическое планирование атаки, кажется вероятным, что ХАМАС посвятит много времени планированию следующего этапа, проводя масштабную подготовку поля боя в Газе. Использование заложников в качестве живого щита добавит дополнительный уровень сложности борьбе", – отмечают в Soufan Center.

Эксперты в то же время говорят, что в этих условиях технологические преимущества израильской армии будут нивелированы.

"Когда вы входите в туннель, он очень узкий, темный и влажный, вы очень быстро теряете ощущение пространства и времени. У вас есть этот страх перед неизвестным: кто заходит за угол, будет ли засада. И никто не может прийти и спасти вас. Вы едва можете общаться с внешним миром, со своим подразделением", – отмечает Дафне Ричмонд-Барак, профессор израильского Университета Рейхмана, написавшая книгу о подземной войне.

Эксперт также подчеркивает, что ситуация на поле боя может заставить израильскую армию начать перестрелки в туннелях, во время которых заложники могут быть случайно убиты. А взрывные ловушки могут сдетонировать, похоронив заживо как солдат, так и заложников.

Несмотря на эти риски, она подчеркивает, что эти туннели должны быть уничтожены, чтобы Израиль мог достичь своих военных целей. "Есть работа, которую нужно выполнить, и она будет выполнена сейчас", – сказала она.

Война Израиля с ХАМАС - последние новости

26 октября, после длительной подготовки к наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила целенаправленный рейд в северной части региона. Были применены танки. После завершения операции войска покинули этот район.

В то же время израильские военно-воздушные силы, как утверждается, нанесли сокрушительные удары по туннелям ХАМАС в секторе Газа, где те хранили свои ракеты.

27 октября ЦАХАЛ зашла в сектор Газа, применив силы пехоты, боевую технику, БПЛА и авиацию. Также было принято решение о расширении наземной операции в секторе Газа.

Израиль утверждает, что пока не начинает официальное наземное вторжение, о котором шла речь последние пару недель. ЦАХАЛ объясняет последние атаки как зачистку для создания оптимальных оперативных условий на местах.

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