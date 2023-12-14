Politico утверждает, что вопрос войны в Украине утратил приоритетность в ЕС.

Сомнения в ЕС по поводу успеха Украины в войне растут: эта проблема утратила приоритетность в повседневной жизни лидеров стран Союза, а популисты готовят новые "атаки", рассчитывая раскачать тему о том, сколько еще Европе придется влить денег в украинскую "черную дыру".

Об этом пишет Politico, ссылаясь на информацию шести высоких чиновников и дипломатов ЕС, а также внутренние кулуарные разговоры в Евросоюзе касательно присоединения Украины к Организации.

"Сомнения растут. Насколько отчаянной является ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы будем вливать в эту черную дыру? Популисты по всей Европе оседлают эту волну в ближайшие месяцы", - указал один из источников.

СМИ разузнало, на данный момент 26 стран ЕС поддерживают расширение блока. Против присоединения Украины выступает лишь Венгрия: правительство Орбана угрожает заблокировать необходимый Киеву старт дискуссии на сегодняшнем саммите в Брюсселе, указывает Politico.

Но, несмотря на видение "Украины в ЕС", к которому склоняется большинство европейских лидеров, в частных разговорах многие высказывают мысль: "Война больше не главный приоритет в повседневной жизни большинства лидеров ЕС".

Издание акцентирует, чем ближе июньские выборы в Европейский парламент, тем осторожнее ведут себя лидеры блока насчет Украины. Риторика о том, что ЕС должен заниматься "ежедневными проблемами своих граждан" нарастает.

Одним из "краеугольных камней" саммита станет вопрос о выделении новой финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.

До 7 стран ЕС говорят, что эту сумму стоит "связать" с финансированием других европейских приоритетов, чтобы снизить уровень критики со стороны своего населения из-за помощи Украине.

Западные СМИ заявили о приоритете РФ в войне

В ноябре 2023 года The Wall Street Journal резюмировал первые итоги почти двух лет с начала полномасштабной войны между Украиной и РФ. Там заявили, что Москве удалось сохранить и нарастить преимущество сразу на трех "военных фронтах": увеличить свой ресурс не только в боеспособности, но и в политическом и экономическом плане.

СМИ считает, что на данный момент РФ обладает куда большим запасом "человеческой силы" для пополнения армии. Также там упомянули о том, что ВСУ не хватает хорошо обученной пехоты на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: