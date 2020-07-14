The Guardian: Мир больше не борется с военными преступлениями

Никто не хочет преследовать виновников массовых убийств в Сирии, Йемене или Мьянме так, как военных преступников времен войны в Боснии и Герцеговине.

Ратко Младич - генерал боснийских сербов, который приказал казнить 8 тысяч мужчин и мальчиков в Сребренице - будет сидеть за решеткой в Гааге, когда организованной им бойни исполнится 25 лет. Собственно, он сидит в тюрьме уже 9 лет.

Через четверть века после Сребреницы мир слишком привык к болезненным зверствам, - пишет The Guardian. Массовые убийства в Сирии или Йемене больше не попадают в заголовки новостей. Китай бросил за решетку более миллиона уйгуров, принудительно проводя аборты и стерилизации.

В измерении военных преступлений и преступлений против человечества таких, как Младич, тоже много. Но уникальным его случай делает тот факт, что его вычислили и привлекли к ответственности. Три года назад Младича осудили за геноцид в Сребренице, в ходе которого мужчин и мальчиков-подростков схватили в "безопасной зоне" ООН и массово казнили.

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Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал его виновным по пяти обвинениям в совершении преступлений против человечества, а также в четырех военных преступлениях. В частности, речь идет об организации этнических чисток, бомбардировок и атак снайперов в городе Сараево, а также о захвате миротворцев ООН в заложники. Апелляционная палата сейчас пытается завершить все процедуры, пока 77-летний преступник еще жив.

Еще 14 офицеров и чиновников боснийских сербов обвинили в причастности к бойни в Сребренице, включительно с лидером сербских сепаратистов Радованом Караджичем. В общем, МТБЮ вынес приговоры 90 военным преступникам. Тем временем другой трибунал приговорил 93 людей, ответственных за организацию геноцида в Руанде. МТБЮ и МТБР были первыми специальными судами со времен процессов в Нюрнберге и Токио после Второй мировой войны. Они стали отражением желания больше противостоять массовым зверствам после Холодной войны. Лозунг "Никогда снова", который появился после Холокоста, вновь приобрел важное значение.

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Другие суды при содействии ООН были созданы для преследования виновных в организации массовых преступлений в Сьерра-Леоне, Восточном Тиморе, а также в Камбодже, чтобы привлечь к ответственности бывших жестоких лидеров Красных кхмеров, которые все еще были живыми. ЕС создал отдельный трибунал для Косово, который в прошлом месяце опубликовал обвинения против президента полупризнанной страны Хашима Тачи и других его соратников. Их обвинили в совершении преступлений, когда они возглавлять Армию освобождения Косово.

Специальный суд в Гааге был создан для расследования и рассмотрения дела об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году. Он погиб во время взрыва бомбы, который отобрал жизнь еще у 21 человека. В 2002 году в Гааге начал работать постоянный трибунал для особо жестоких преступлений - Международный уголовный суд (ICC).

"Это были удивительные годы. Я называю их "плотницкими" годами для международных трибуналов по военным преступлениям", - сказал Дэвид Шеффер, который был послом США по вопросам военных преступлений с 1997 до 2001 года и сыграл важную роль в создании нескольких специальных судов.

"У нас был только образец Нюрнберге и Токио. И мы повторили эти образцы в начале 1990-х и продолжали использовать их до конца десятилетия", - пояснил он.

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"Было чрезвычайно важно, что все те страдания и смерти не были напрасными. Потому что урок собирались усвоить и применить в будущем", - сказала беженка из Боснии и Герцеговины Нерма Йелачич, которая стала пресс-секретарем МТБЮ.

Кроме ряда судов ООН также попыталась найти способы не допустить повторения геноцидов и превратить "Никогда снова" из лозунга в политику. Принцип "обязанности защищать" был разработан после геноцидов в Боснии и Руанде и официально был принят в 2005 году. Он утверждал, что международное сообщество обязано вмешиваться, если какое-то государство не защищает собственный народ.

Этот принцип был применен в 2011 году в резолюции Совета безопасности ООН, чтобы дать законную основу для военной интервенции в Ливию и защитить население Бенгази от войск Муаммара Каддафи. Но "обязанность защищать" была смертельно ранена в ходе своего дебюта. США, Великобритания и Франция продолжали свое вторжение до тех пор, пока Каддафи не был свергнут. Россия воздержалась при принятии резолюции, утверждая, что она была оправданием для изменения режима. Москва призвала больше никогда не обманываться.

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Убийство Каддафи и разделение Ливии различными группировками стало окончательным концом эры глобального ответа на военные преступления. Владимир Путин вернулся в кресло президента России после вторжения в Ливию и направил свою страну на курс конфронтации с Западом. "Арабская весна" превратилась в кровавую бойню в Сирии, Китай под руководством Си Цзиньпина стал более репрессивным и напористым на международной арене. А Дональд Трамп, который презирает все международные институты, стал президентом США в 2016-ом.

Трудно себе представить еще более враждебный климат для "обязанности защищать" или судебных преследований военных преступников в Сирии, Йемене и Мьянме.

"Все стали трусами после интервенции в Ливию. Но то, что мы допустили в Сирии - это большое пятно на нашей совести. Массовые бойни и пытки до смерти стали нормой на почти 10 лет", - сказала Йелачич.

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