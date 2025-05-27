Страна выделяет 1 миллиард крон на "датскую модель" закупки вооружения.

Швеция объявила о выделении 4,8 миллиарда крон (около 417 миллионов евро) на усиление обороноспособности Украины

Как говорится в заявлении Минобороны страны, эти средства являются частью 19-го пакета помощи, который 29 апреля одобрил парламент Швеции. Министр обороны Пол Йонсон отметил, что выплаты сделают Вооруженные силы и оборонную промышленность Украины сильнее в защите от России. Пакет предусматривает финансовые взносы в следующие фонды и инициативы:

100 миллионов крон на коалицию по разминированию. Страна поможет профинансировать закупку датчиков мин, автомобилей и средств индивидуальной защиты. 300 миллионов крон на коалицию дронов. Деньги пойдут на закупку различных типов беспилотных летательных аппаратов. 50 миллионов на коалицию морских возможностей. Речь идет о финансировании подготовки военнослужащих Военно-морских сил Украины в рамках операции "Интерчейндж". 30 миллионов крон на IT-коалицию. Деньги пойдут на закупку оборудования для создания украинской системы управления "Дельта". 1 миллиард крон на "датскую модель" закупки вооружения. 418 миллионов крон на закупку оборудования для поддержки развития сухопутных сил Украины, в частности, бронетехники. 500 миллионов крон на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов. 546 миллионов крон на аналогичную инициативу от Эстонии. Более 1 миллиарда крон на закупку систем противовоздушной обороны и беспилотников дальнего радиуса действия.

Помощь Украине от Швеции

Напомним, в январе года правительство Швеции объявило о предоставлении Украине своего крупнейшего на тот момент пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон.

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Он включал как передачу готового вооружения, так и инвестиции в производство новых систем, в частности в Украине, по так называемой датской модели.

В марте страна объявила о еще большем пакете помощи на сумму почти 1,6 миллиарда долларов. Этот пакет предусматривал поддержку противовоздушной обороны Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

Эти шаги отражают стратегическое переосмысление Швецией своей роли в европейской безопасности, особенно после ее вступления в НАТО в 2023 году.

Правительство страны планирует увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП до 2030 года, что станет крупнейшим военным наращиванием со времен Холодной войны.

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