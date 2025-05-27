Швеция объявила о выделении 4,8 миллиарда крон (около 417 миллионов евро) на усиление обороноспособности Украины
Как говорится в заявлении Минобороны страны, эти средства являются частью 19-го пакета помощи, который 29 апреля одобрил парламент Швеции. Министр обороны Пол Йонсон отметил, что выплаты сделают Вооруженные силы и оборонную промышленность Украины сильнее в защите от России. Пакет предусматривает финансовые взносы в следующие фонды и инициативы:
- 100 миллионов крон на коалицию по разминированию. Страна поможет профинансировать закупку датчиков мин, автомобилей и средств индивидуальной защиты.
- 300 миллионов крон на коалицию дронов. Деньги пойдут на закупку различных типов беспилотных летательных аппаратов.
- 50 миллионов на коалицию морских возможностей. Речь идет о финансировании подготовки военнослужащих Военно-морских сил Украины в рамках операции "Интерчейндж".
- 30 миллионов крон на IT-коалицию. Деньги пойдут на закупку оборудования для создания украинской системы управления "Дельта".
- 1 миллиард крон на "датскую модель" закупки вооружения.
- 418 миллионов крон на закупку оборудования для поддержки развития сухопутных сил Украины, в частности, бронетехники.
- 500 миллионов крон на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов.
- 546 миллионов крон на аналогичную инициативу от Эстонии.
- Более 1 миллиарда крон на закупку систем противовоздушной обороны и беспилотников дальнего радиуса действия.
Помощь Украине от Швеции
Напомним, в январе года правительство Швеции объявило о предоставлении Украине своего крупнейшего на тот момент пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон.
Он включал как передачу готового вооружения, так и инвестиции в производство новых систем, в частности в Украине, по так называемой датской модели.
В марте страна объявила о еще большем пакете помощи на сумму почти 1,6 миллиарда долларов. Этот пакет предусматривал поддержку противовоздушной обороны Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.
Эти шаги отражают стратегическое переосмысление Швецией своей роли в европейской безопасности, особенно после ее вступления в НАТО в 2023 году.
Правительство страны планирует увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП до 2030 года, что станет крупнейшим военным наращиванием со времен Холодной войны.