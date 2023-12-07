Он отметил, что в вопросе помощи нашей стране, американское общество и политикум можно условно разделить на три группы.

Народный депутат от "Слуги народа", глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, вернувшийся из командировки в США, рассказал об аргументах оппонентов предоставления финансовой и военной помощи Украине.

В эфире общенационального информационного телемарафона он отметил, что по предложению американских сенаторов и конгрессменов, несколько групп украинских депутатов ездили в разные штаты США, чтобы донести до американских избирателей необходимость дальнейшей помощи нашей стране. Депутат объяснил, что в вопросе помощи Украине американское общество можно условно разделить на три группы.

"Есть те, кто нас поддерживает безусловно. Есть те, кто нас не поддерживает, опять же – безусловно, это в большей степени трамписты. Третья группа – где-то посередине, возможно скептики или те, кто не определился. С ними и нужно работать. Трампистов не убедишь, потому что они просто не хотят слышать об Украине и помощи, они сосредоточены на внутренних американских вопросах и проблемах. Какие бы аргументы мы им ни предоставляли, они, к сожалению, их не будут слышать", – акцентировал Чернев.

По словам депутата, во время поездки в США он имел встречи в штате Огайо, где большинство конгрессменов выступают за продолжение поддержки Украины.

"Там все конгрессмены от Огайо, кроме одного, поддерживают Украину. Один из них, это Вэнс (сенатор-республиканец – УНИАН), который даже не захотел встретиться с нами. Он не хочет даже с нашей диаспорой встречаться, с теми, кто там живет, имеет право голоса и голосует за конгрессменов. С такими нет смысла работать. Но есть смысл работать с теми, кто колеблется и думает, нужно ли в дальнейшем продолжать помощь Украине", – пояснил Чернев.

Во время встреч с теми, кто не определился в вопросе о дальнейшей поддержке Украины, доказывали аргументами, что это вопрос не благотворительности, а инвестиций в их безопасность в будущем.

"Мы проводили четкую параллель. Если сегодня Украина падет и Россия выиграет, то это означает сигнал для других диктаторов, что можно пересматривать границы стран силой. И не будет никакой реакции мира. Если не будет заложено денег на помощь Украине, то американцам придется не деньгами участвовать, а своими солдатами в Тихоокеанском регионе. Тогда "пазлы" становятся на свои места и они соглашаются, что нужно продлить помощь", – подчеркнул Чернев.

Депутат объяснил, что причины скепсиса среди некоторых американских политиков и граждан относительно продолжения оказания помощи Украине заключаются в том, что "они не видят всю картину мира".

"Они видят исключительно со стороны своего восприятия. Со стороны расходов США на Украину. Опять же, им кажется, что это благотворительность. Что это просто хорошее государство США, помогает демократической стране Украине выиграть в войне. Но они не связывают это с тем, что речь идет об общей архитектуре безопасности мира. Что речь идет о мировом порядке, который, в том числе, будет влиять на них", – акцентировал Чернев.

Это становится очень удобной средой для того, чтобы трамписты сеяли мысль, "почему мы должны тратить деньги на какую-то страну в Европе", если нужно решать, например, вопрос финансирования школьных автобусов для американских учеников.

"Это проблема в США, с которой они столкнулись еще во время COVID. Тогда многие водители уволились, автопарк старый, поэтому сейчас вместо 20 минут, каждый ребенок добирается по полтора часа, потому что длиннее сделали маршруты. Чтобы этот вопрос решить на уровне страны, это 20 млрд долларов. Они (трамписты – УНИАН) говорят: почему мы должны Украине предоставлять 60 млрд долларов, когда со средствами на автобусы не можем решить. Такой условный шантаж внутри, который, к сожалению, влияет на мнение рядового американца, то есть на мнение избирателей", – объяснил Чернев.

Он отметил, что скептическое мнение американцев начинало меняться, когда объясняли положительное влияние на американскую экономику.

"Когда приводишь аргументы, что 60 млрд долларов – это не корабли с наличными деньгами, которые переплывают Атлантический океан и плывут в Украину. А 80% этой суммы, которые заложены в федеральный бюджет, идут на производство в ваших штатах, в том числе в Огайо, где производятся танки Abrams, снаряды калибра 155 мм. Средства остаются здесь, они создают рабочие места здесь, налоги за них уплачиваются здесь, что означает рост вашей экономики. Тогда такие аргументы слышат", – подчеркнул Чернев.

По мнению депутата, в американском штате Огайо украинские аргументы были услышаны, поэтому "по цепочке" информация будут распространяться дальше.

"Мы были услышаны. Опять же, на всех уровнях мы общались. И с главой штата Огайо, и с руководством города, и с местными общинами, и с рядовыми американцам. Также мы имели общение с местными СМИ. Я думаю, по цепочке эта информация будет распространяться", – резюмировал Чернев.

Помощь Украине от США: в чем заключается проблема

В США уже два месяца не могут согласовать новую программу военной помощи Украине. Деньги на поддержку, которые были выделены ранее, уже почти закончились. Президент США Джо Байден назвал "безумием" возможное прекращение военной помощи Украине.

6 декабря украинская делегация провела знаковую встречу со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном в Вашингтоне. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что крайне важные для защиты Украины инициативы будут приняты и поблагодарил Конгресс за поддержку, которую очень высоко ценит Украина.

Также стало известно, что США объявили о выделении нового пакета вооружения и техники для поддержки Украины, который включает средства ПВО, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные и противотанковые ракеты. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в этом пакете "используются ограниченные ресурсы, которые остаются доступными для помощи Украине, предусматривает предоставление оружия и техники на сумму до 175 миллионов долларов США при ранее запланированном сокращении".

Кроме того, Джо Байден выступил с призывом к Конгрессу одобрить дополнительное финансирование в помощь Украине. Он подчеркнул, что если Путин одержит победу, он не остановится на Украине – бои начнутся в странах НАТО. Тогда американские военные будут воевать с российскими.

Несмотря на это, Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине.

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