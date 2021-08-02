Военные объявили временным премьер-министром главнокомандующего Вооруженными силами.

Через полгода после военного переворота в Мьянме лидер захватившей в стране власть хунты главнокомандующий Вооруженными силами генерал Мин Аун Хлайн заявил о продлении режима чрезвычайного положения на два года, до августа 2023-го года.

Об этом он сообщил в телеобращении в воскресенье, 1 августа, передает Deutsche Welle.

Новые всеобщие выборы, отметил он, будут проведены лишь во второй половине 2023 года.

"Обещаю, что выборы гарантированно состоятся при участии нескольких партий", - заверил лидер хунты.

В отдельно распространенном заявлении сообщается о создании "Временного правительства" и назначении Мин Аун Хлайна премьер-министром.

Читайте такжеВ Литве задержали рекордное количество нелегалов из БеларусиВ тот же день в Мьянме состоялись небольшие демонстрации.

В частности, в городе Калемьо на севере страны протестующие держали баннер с надписью "Сила для революции".

В промышленном мегаполисе Янгон противники хунты провели шествие с факелами.

Справка УНИАН. С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году. В ноябре 2020 года на выборах с большим преимуществом победила Национальная лига за демократию лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов голосования.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы захватили власть, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. 75-летняя Аун Сан Су Чжи и многие другие политики с тех пор находятся под арестом. 14 июня над экс-главой МИД начался суд. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными.

По данным правозащитников, в ходе протестов погибли более 900 человек, более 6 тыс. были задержаны.

Автор: Тамара Отовская