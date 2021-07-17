В Мьянме 1 февраля власть захватила военная хунта, с тех пор в стране не утихают акции протеста.

В Мьянме с начала военного переворота погибли более 900 человек, в том числе 75 детей.

Об этом заявили эксперты Ассоциации помощи политическим заключенным и Комитета ООН по правам детей, сообщает Al Jazeera.

Читайте такжеВ Мьянме хунта ведет ожесточенные бои с движением сопротивления

Наблюдатель за соблюдением прав человека Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP) в Мьянме сообщила, что с начала переворота в феврале не менее 912 человек были убиты, 6 тыс. 770 были арестованы и 5 тыс. 277 в настоящее время задержаны или приговорены, а 1 тыс. 963 человека находятся в розыске.

Комитет ООН по правам ребенка сообщил, что имеет "достоверную информацию" о том, что с 1 февраля в Мьянме были убиты 75 детей и около 1 тыс. арестованы.

Также эксперты ООН указали на то, что военные власти сообщили о практике взятия в заложники детей, когда они не могут арестовать их родителей, принимающих участие в акциях протеста.

Политическая нестабильность в стране продолжается на фоне чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19.

По имеющимся данным, в стране более 200 тыс. человек заболели COVID-19, более 4,3 тыс. человек умерли, хотя медицинские эксперты говорят, что реальные цифры могут быть намного выше.

Военный переворот в Мьянме

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданские власти в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС.

После переворота в крупных городах страны начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силовиками. В марте действия военных осудили США и ЕС и ввели санкции.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал увеличить давление на военную хунту Мьянмы.

К началу апреля на протестах против хунты в стране погибли по меньшей мере 550 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева