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Водитель с украинским именем въехал на бензовозе в толпу демонстрантов в США (видео)

09:50, 01 июня 2020
Мир
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Водителя бензовоза взяли под арест без права выхода под залог / скриншот из видео

Об этом сообщает KSTP.

На кадрах видно, что сотни демонстрантов в последний момент успели среагировать на движущийся в их сторону транспорт, разбежавшись в стороны. На кадрах также видно, что после остановки грузовика протестующие залезли на него.

По данным телеканала, водителем машины оказался мужчина с украинским именем Богдан Вечирко. Его взяли под арест без права выхода под залог.

Богдан Вечирко / фот kstp.com

Управление общественной безопасности штата Миннесота сообщило в Twitter, что пострадавших, кроме самого водителя, в результате происшествия нет.

Как сообщал УНИАН, в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты.

Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Офицер полиции Дерек Човин, который принимал участие в задержании Флойда, арестован.

Протесты охватили всю страну. По меньшей мере 25 городов ввели комендантский час.

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