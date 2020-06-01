В Вашингтоне ввели комендантский час

Возле Белого дома продолжаются массовые акции из-за смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским.

В столице США Вашингтоне и еще четырех десятках крупных городов США объявлен комендантский час.

Как пишет Украинская правда, об этом сообщил мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

"Мэр (Вашингтон – ред.) Боузер распорядилась о введении комендантского часа в округе Колумбия с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 06.00 понедельника, 1 июня. Она также привлекла Национальную гвардию округа для поддержки столичного департамента полиции", - говорится в сообщении.

Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p.m. on Sunday, May 31, until 6:00 a.m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department. — Mayor Muriel Bowser #StayHomeDC Lite (@MayorBowser) May 31, 2020

По состоянию на утро понедельника, у Белого дома продолжаются массовые акции, протестующие подожгли дорожные знаки, сообщает The Guardian.

Издание New York Times сообщает, что "агенты секретной службы США поместили президента Дональда Трампа в бункер".

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Напомним, сотрудников аппарата Белого дома попросили не приближаться к зданию из-за протестов, вспыхнувших по всей стране после смерти при задержании полицейским Джорджа Флойда.

Как сообщал УНИАН, в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Офицер полиции Дерек Човин, который принимал участие в задержании Флойда, арестован.

Протесты охватили всю страну. По меньшей мере 25 городов ввели комендантский час.

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