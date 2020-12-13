Нападавший, как заявили в полиции, страдает от "серьезных психологических расстройств" шизофренического типа.

Во Франции мужчина, страдающий от серьезных психологических расстройств, ранил ножом трех человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Читайте такжеСпустя полвека: эксперты разгадали шифр известного маньяка "Зодиака"Нападение произошло в городе Антони, расположенном недалеко от Парижа. Жертвы получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу, сейчас они находятся в больнице.

В полиции уточнили, что погибших нет.

Нападавший уже арестован. Полицейские отметили, что нападение не имеет "террористического или криминального" характера. Совершивший нападение мужчина страдает от "серьезных психологических расстройств" шизофренического типа.

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Автор: Алина Вишневская