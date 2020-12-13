Во Франции мужчина, страдающий от серьезных психологических расстройств, ранил ножом трех человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.
Читайте такжеСпустя полвека: эксперты разгадали шифр известного маньяка "Зодиака"Нападение произошло в городе Антони, расположенном недалеко от Парижа. Жертвы получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу, сейчас они находятся в больнице.
В полиции уточнили, что погибших нет.
Нападавший уже арестован. Полицейские отметили, что нападение не имеет "террористического или криминального" характера. Совершивший нападение мужчина страдает от "серьезных психологических расстройств" шизофренического типа.
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