Сейчас полиция устанавливает личности погибших.

Три лыжника погибли при сходе лавины в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции.

Об этом сообщает Le Telegramme.

Лавина сошла утром в понедельник, 3 мая. Горное подразделение национальной жандармерии Бриансона начало спасательную операцию, в результате подтвердили гибель трех человек.

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Сейчас полиция устанавливает личности погибших. Также начато расследование для установления всех подробностей случившегося.

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Автор: Денис Прядко