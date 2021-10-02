В Государственном департаменте США прокомментировали задержание экс-президента Грузии Михеила Саакашвили 1 октября.
Об этом "Голосу Америки" заявил представитель Госдепа.
Там заявили, что они проинформированы о задержании Михеила Саакашвили и внимательно следят за ситуацией.
"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международных обязательств Грузии по правам человека", - сказал представитель Госдепа.
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Задержание Саакашвили в Грузии
Об аресте Михеила Саакашвили в Батуми стало известно 1 октября. Он был арестован местными правоохранителями, вернувшись на родину впервые за 8 лет.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у полиции была предварительная информация о перемещении Саакашвили из Украины в Грузию.
Адвокат политика Бека Басилая утверждает, что еще не смог связаться с ним, и называет задержание своего клиента политическим актом.
Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.
Но уже 1 октября Саакашвили объявил, что прибыл в грузинский Батуми.
После его задержания Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах случившегося.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже предупредила, что ни при каких обстоятельствах не помилует своего предшественника.
Позже Саакашвили объявил голодовку и потребовал считать себя политическим заключенным.