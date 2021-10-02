В Госдепе заявили, что они проинформированы о задержании Михеила Саакашвили.

В Государственном департаменте США прокомментировали задержание экс-президента Грузии Михеила Саакашвили 1 октября.

Об этом "Голосу Америки" заявил представитель Госдепа.

Там заявили, что они проинформированы о задержании Михеила Саакашвили и внимательно следят за ситуацией.

"Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международных обязательств Грузии по правам человека", - сказал представитель Госдепа.

Задержание Саакашвили в Грузии

Об аресте Михеила Саакашвили в Батуми стало известно 1 октября. Он был арестован местными правоохранителями, вернувшись на родину впервые за 8 лет.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у полиции была предварительная информация о перемещении Саакашвили из Украины в Грузию.

Адвокат политика Бека Басилая утверждает, что еще не смог связаться с ним, и называет задержание своего клиента политическим актом.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Но уже 1 октября Саакашвили объявил, что прибыл в грузинский Батуми.

После его задержания Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах случившегося.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже предупредила, что ни при каких обстоятельствах не помилует своего предшественника.

Позже Саакашвили объявил голодовку и потребовал считать себя политическим заключенным.

Автор: Олег Давыгора