Премьера "Бэтмена" режиссёра Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли планировалась на 4 марта, однако в России она не состоится.

В кинотеатрах России в повторный прокат запускают фильмы "Брат", "Брат-2" и шесть частей франшизы "Три богатыря". Покажут фильмы вместо запланированного ранее "Бэтмена".

Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Сообщается, что 24 марта на экраны выйдут картины "Брат" и "Брат-2", а с 7 апреля в повторном прокате стартует блокбастер "Салют-7" Клима Шименко . Также на экранах покажут другие фильмы компании: "Жмурки", "Об уродах и людях", "Морфий", "Я тоже хочу", "Мне не больно" и "Кочегар".

Кроме этого, в прокат снова выйдут анимационные проекты студии "Мельница": "Алеша Попович и Тугарин змей", "Добрыня Никитич и змей Горыныч", "Илья Муромец и Соловей-разбойник", шесть частей франшизы "Три богатыря", а еще "Иван Княженко и Серый волк".

Отметим, киностудия Warner Bros., которая ранее планировала показать нового "Бэтмена" в России, заявила о паузе сотрудничества с Россией. Таким образом новый "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в кинотеатрах РФ показан не будет.

Кроме того, из-за вторжения России в Украину Walt Disney заявил о прекращении сотрудничества со страной-агрессором.

Напомним, мужчина выбрал премьеру "Бэтмена" вместо родов жены. Женщину расстроило решение мужа, ведь она рассчитывала на его поддержку в этот важный день.